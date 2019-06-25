Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

SİİRT Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi.

Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu - Sayfa 1

SİİRT Valiliğinin önünden geçen Siirt-Kurtalan yolunda meydana gelen olayda; şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı.

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Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu - Sayfa 2

Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı.

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Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu - Sayfa 3

Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı.

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Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu - Sayfa 4

Bidonun boş olduğu tespit edildi.

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