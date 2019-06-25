Siirt Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı
SİİRT Valiliğinin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi.
SİİRT Valiliğinin önünden geçen Siirt-Kurtalan yolunda meydana gelen olayda; şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı.
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Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı.
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Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı.
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Bidonun boş olduğu tespit edildi.
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