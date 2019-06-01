Siirt Tillo'daki esrarengiz mezarların sırrı çözülüyor Bakanlık harekete geçti
SİİRT'in Tillo ilçesinde, yüzyıllar öncesine ait gizemli mezarlar sırrını korurken, 30 dolayında mezarın restorasyonu ve kimlere ait olduğunun tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tillo Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.
Belediye Başkanı İdham Aydın, mezarlık alanında birçok İslam aliminin kabrinin bulunduğun belirterek, "Mezarlık çürümüşlüğe terk edilmişti. 2 yıldır devam eden kazı çalışmasıyla mezarlıklar gün yüzüne çıkarıldı" dedi.
Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan çürümüşlüğe terk edilen mezarların gün yüzüne çıkarılması amacıyla Tillo Belediyesi'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvuru üzerine mezarlarda restorasyon ve alanda kazı çalışması başlatıldı.
Mezarlığın geçmişi 200 yıl öncesine dayandığını anlatan Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, "Fakirullah hazretlerinin torunu Sultan Memduh bu tepeye yerleşmeye karar veriyor.
Burada ilmi çalışmalara başlıyor ve bölge üzerine çok ciddi bir derecede bir etkinlik yapıyor. Daha sonra bu noktaya mezarlık kuruluyor.