Siirt şehidinin eşinin sözleri yürekleri bir kez daha yaktı! 'Şehit olacağı içime doğmuştu'
SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan asker için tören düzenlendi. Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törende, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka konuldu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.
Şehidin eşi Arzu Erdem, gözyaşları içerisinde "Şehit olacağı içime doğmuştu." dedi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililer, şehidin ailesini teskin etti.
İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Niğde'ye uğurlanmak üzere dualarla askeri uçağa taşındı.