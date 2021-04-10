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Siirt şehidinin eşinin sözleri yürekleri bir kez daha yaktı! 'Şehit olacağı içime doğmuştu'

Siirt şehidinin eşinin sözleri yürekleri bir kez daha yaktı! 'Şehit olacağı içime doğmuştu'

SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Siirt şehidinin eşinin sözleri yürekleri bir kez daha yaktı! 'Şehit olacağı içime doğmuştu'

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan asker için tören düzenlendi.  Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törende, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka konuldu.

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Siirt şehidinin eşinin sözleri yürekleri bir kez daha yaktı! 'Şehit olacağı içime doğmuştu'

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

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Siirt şehidinin eşinin sözleri yürekleri bir kez daha yaktı! 'Şehit olacağı içime doğmuştu'

Şehidin eşi Arzu Erdem, gözyaşları içerisinde "Şehit olacağı içime doğmuştu." dedi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililer, şehidin ailesini teskin etti.

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Siirt şehidinin eşinin sözleri yürekleri bir kez daha yaktı! 'Şehit olacağı içime doğmuştu'

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Niğde'ye uğurlanmak üzere dualarla askeri uçağa taşındı.

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