Sihirli Annem'in yıldızı İnci Türkay'ın tatil pozlarına yorum yağdı! Oğlunu görenler gözlerine inanamadı!
Ünlü oyuncu İnci Türkay, televizyon ekranlarında yayınladığı döneme damga vuran ve toplamda 7 sezon süren Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Londra'da yaşamını sürdürmeye devam eden İnci Türkay, oğlu Ali ile tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun oğlunu görenler ise gözlerine inanamadı.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle hafızalara kazınan ve izleyicinin gönlünde taht kurmayı başaran İnci Türkay, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İnci Türkay, uzun yıllar beraber olduğu eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu şimdilerde ise İngiltere'de yaşıyor.
Türkiye'deki hayranlarıyla zaman zaman sosyal medya hesabından hasret gidermeyi ihmal etmeyen başarılı oyuncu son kareleriyle takipçilerini adeta hayrete düşürdü.
İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile İtalya tatilinden paylaşımlarda bulundu. Fit hali ile yıllara meydan okuyan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın son halini görenler 'Gençlik iksiri bulmuş gibi' yorumlarda bulunurken oğlu Ali'yi görenler ise gözlerine inanamadı.