Sihirli Annem'in yıldızı Gizem Güven ve Caner Turp çifti acı haberi balayında aldılar
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Gizem Güven-Caner Turp çifti balayında üzücü bir haber aldılar.
Ekranlara bir dönem damgasını vuran ve en çok izlenen dizilerinden birisi olan Sihirli Annem!in sevilen oyuncunu Gizem Güven'i geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Gelinlik ile Gizem Güven'i görenler tanımakta güçlük çekti.
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Siverek Belediyespor takımında futbolcu olan Caner Turp ile dünyaevine giren Gizem Güven'in nikah sonrası balayına çıkmıştı.
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Balayı tercihlerini Bodrum'dan yana kullanan çift ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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26 yaşındaki Güven, eşi ile birlikte yer aldığı bu kareyi "Birlikte kaybolmak için güzel yerler bulalım" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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