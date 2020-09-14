Sihirli Annem'in yıldızı Gizem Güven ve Caner Turp çifti acı haberi balayında aldılar

Ekranlara bir dönem damgasını vuran ve en çok izlenen dizilerinden birisi olan Sihirli Annem!in sevilen oyuncunu Gizem Güven'i geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Gelinlik ile Gizem Güven'i görenler tanımakta güçlük çekti.