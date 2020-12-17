Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı
Sihirli Annem'de Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı.
Oyunculuğa Yılan Hikayesi dizisiyle başlayan ardından Sihirli Annem'de Tuğçe karakteriyle seyirci karşısına çıkan Damla Ersubaşı kısa sürede seyircilerin aklında yer etmeyi başarmıştı.
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Evlilik hayatında yaşadığı krizler ile haber olan Damla Ersubaşı şu sıralarda ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Beş sene ara verdiği oyunculuk kariyerine Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yer alacak bir diziyle dönecek olan Erbaşı imajını yeniledi.
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27 yaşındaki güzel oyuncunun son hali hayranlarını şaşırttı.
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