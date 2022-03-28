Sihirli Annem'in i Damla Ersubaşı'ndan şiddet itirafı... En büyük pişmanlığı buymuş!
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan şiddet itirafı! Büyük pişmanlığını açıkladı...
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllarda kalan oyuncu Damla Ersubaşı, TV100'de yayınlanan, Barış Muslu'nun sunduğu 'Beyin Dedektifi' programında eski eşi Mustafa Can Keser ile yaptığı evlilikle ilgili itirafta bulundu ve "Keşke 23 yaşında evlenmeseydim." diyerek pişmanlığını dile getirdi.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle adından söz ettiren 28 yaşındaki Damla Ersubaşı, eski eşiyle yaşadığı sıkıntılı evlilikle ilgili itirafta bulundu. Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi programına konuk olan Ersubaşı, hayatında kendisini en çok etkileyen travmalarını anlattı.
Ersubaşı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşadığı korkunun panik atağını nasıl tetiklediğini dile getirdi. İlk kez lisede şiddete uğradığını açıklayan Ersubaşı şöyle konuştu: "Lisede benden hoşlanan kişiyi reddettim. Bunu hazmedemeyince bana şiddet uyguladı"
Ersubaşı, "Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna verdiği yanıtla hayranlarını şaşırttı. Eski eşinden bahseden ünlü oyuncu "Eski eşim sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese daha küçüksün erken diye uyarırdım" şeklinde yanıt verdi.