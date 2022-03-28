Sihirli Annem'in i Damla Ersubaşı'ndan şiddet itirafı... En büyük pişmanlığı buymuş!

Ersubaşı, "Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna verdiği yanıtla hayranlarını şaşırttı. Eski eşinden bahseden ünlü oyuncu "Eski eşim sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese daha küçüksün erken diye uyarırdım" şeklinde yanıt verdi.