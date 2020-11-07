Sihirli Annem'in eski oyuncuları isyan etti: Vefa ve etik kavramları yok olmuş!
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin eski oyunculardan habersiz bir şekilde yeniden çekilecek olması tartışma çıkardı. İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir yazı yayımladı.
Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platform olan Exxen'de, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekilecek. Ancak eski dizide rol alan oyuncular bu kez kadroda yer almayacak.
Bu durum karşısında kendilerine teklif gelmediğini belirten İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner Instagram hesaplarından ortak bir yazı yayımladı.
O açıklama sosyal medyada ise bu şekilde yer aldı...
Sihirli Annem konusu: Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.