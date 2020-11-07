Sihirli Annem'in eski oyuncuları isyan etti: Vefa ve etik kavramları yok olmuş!

Sihirli Annem konusu: Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.