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Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü, evleniyor!

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Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü, evleniyor!

"Sihirli Annem" dizisinde "Çilek" karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu. Büyükada'da bir doğum günü kutlamasında sürpriz bir pasta ile evlilik teklifi alan Özkaya, bu haberi takipçileriyle paylaştı.

Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü, evleniyor!

2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan müjdeli haber geldi.

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Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü, evleniyor!

Zeynep Özkaya, uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.

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Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü, evleniyor!

Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü, evleniyor!

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

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