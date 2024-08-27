Sihirli Annem'in 'Çilek'i büyüdü, evleniyor!
"Sihirli Annem" dizisinde "Çilek" karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu. Büyükada'da bir doğum günü kutlamasında sürpriz bir pasta ile evlilik teklifi alan Özkaya, bu haberi takipçileriyle paylaştı.
2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan müjdeli haber geldi.
Zeynep Özkaya, uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.
"İNANILMAZ MUTLUYUM"
26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.