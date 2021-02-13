Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in projesi kilosu yüzünden iptal edilmiş
Sihirli Annem'de Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven'in kilo aldığı için bir projesi iptal edilmiş. Genç oyuncu çarpıcı açıklamalar yaptı.
2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem'in Ceren Güven, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen her soruya samimiyetle cevap veren güzel oyuncu Gizem Güven, neden ekranlarda olmadığını da açıkladı.
Gizem Güven, kendisine yöneltilen 'Hala bu kadar sık ekranlarda gördüğümüz Gizem Güven neden yeni projelerde yer almıyor? Teklif mi gelmiyor, televizyon dünyasına sıcak mı bakmıyorsun?' sorusuna şu yanıtı verdi:
''Son zamanlarda herhangi bir teklif gelmedi korona başladığından beri. Ama ondan öncesinde bir takım görüşmeler olmuştu farklı alanlar için.''
''Bir takım aksilikler sebebiyle ya iş başlamadı ya benim bir dönem kilo aldığım bir süreçti ekran önü için pek uygun olmayacağım söylendi.''