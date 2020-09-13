Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den ilk balayı pozları geldi! Beğeni yağmuru yağdı
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Gizem Güven-Caner Turp çiftinden ilk balayı fotoğrafları geldi.
Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'in sevilen oyuncusu Gizem Güven'i geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncuyu gelinlikle görenler tanıyamamıştı.
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Siverek Belediyespor takımında futbolcu olan Caner Turp ile dünyaevine giren Gizem Güven'in nikahı sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.
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Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşlarının bu mutlu gününde Gizem Güven'i yalnız bırakmaması dikkatlerden kaçmamıştı.
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Nikah sonrası Güven ve Turp çifti balayına çıktı.
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