Sihirli Annem'in Ceren'i deprem sonrası anlattı 1999'da enkaz altında kalmış
Gizem Güven, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde enkaz altında kaldığını anlattı.
Seneler önce Sihirli Annem dizisindeki Ceren karakteriyle tanınan Gizem Güven, , İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde yaşadığını korkuyu takipçileriyle paylaştı.
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1999 depremine ait annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan 26 yaşındaki oyuncu, o günü asla unutamadığını belirtti. Güven, ailesi ile birlikte Yalova'ya ziyarete gittikleri sırada depreme yakalandığını açıkladı.
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Ünlü oyuncu, "99 depreminde enkaz içinden çıkmış bir insan olarak en hassas olduğum konu. Beş yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkese çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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Genç oyuncu, 1999 yılından annesiyle olan fotoğrafını da paylaştı.
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