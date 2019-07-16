Sihirli Annem'deki minik Toprak kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı

Sihirli Annem'deki minik Toprak kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Sihirli annem dizisinde Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, yıllar sonra bambaşka birine dönüştü.

Sihirli Annem'deki minik Toprak kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı - Sayfa 1

9 yıl boyunca ekranlarda kalan ve çocukların heyecanla izlediği dizi olmayı başaran Sihirli Annem, oyuncularının değişimiyle yeniden gündeme geldi. Dizide, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın kızını canlandıran Jennifer Boyner, yıllar sonra sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırttı.

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Sihirli Annem'deki minik Toprak kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı - Sayfa 2

Sosyal medyada 118 bin takipçisi olan genç oyuncu paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekerken, dizinin yayınlandığı dönemden bu güne kadar gösterdiği değişimle takipçilerinden beğenileri topluyor.

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Sihirli Annem'deki minik Toprak kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı - Sayfa 3

Öte yandan Sihirli Annem dizisiyle bir döneme damga vuran o dönemin çocuk oyuncuları her fırsatta bir araya geliyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor!

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Sihirli Annem'deki minik Toprak kocaman oldu! Son halini görenler tanıyamadı - Sayfa 4

Oyuncular sık sık "Birbirimizden hiç kopmadık. Kan bağımız yok ama can bağımız var” diyor.

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