Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı tesettüre girdi, işte son hali...
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Eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Sihirli Annem dizisi oyuncularından Damla Ersubaşı, tesettürlü poz verdi.
Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'nın tesettüre girdiği hali sosyal medyada gündem oldu.
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Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe harakteriyle tanınan ünlü oyuncu, sık sık kocasıyla yaşadığı problemlerle gündeme geliyordu.
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Ersubaşı, daha önce şiddet gördüğünü iddia ettiği eşiyle boşanmış sonra yeniden barışmıştı.
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Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiğini öne süren edilen Ersubaşı, eski eşiyle tekrar mahkemelik olmuştu.
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