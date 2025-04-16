Sihirli Annem filminde Defne Joy Foster sürprizi!
Yıllar sonra aynı kadroyla izleyici karşısına çıkacak olan Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli, filmdeki Defne Joy Foster sürprizini açıkladı.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Dizi, eski kadrosuyla beyazperdeye uyarlanıyor.
Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alıyor.
2. Sayfa'nın haberine göre; bir galada görüntülenen usta oyuncu Nevra Serezli, dizide kızı Eda'yı canlandıran fakat 2011’de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'a değindi.
Nevra Serezli, “Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz” dedi. Ünlü isim, muhabirlerin, “Filmde yer alacak mı ya da nasıl yer alacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz.”