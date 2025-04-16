Sihirli Annem filminde Defne Joy Foster sürprizi!

Nevra Serezli, “Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz” dedi. Ünlü isim, muhabirlerin, “Filmde yer alacak mı ya da nasıl yer alacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz.”