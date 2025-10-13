Sihirli Annem dizisinin yıldızı Damla Ersubaşı umreden paylaştı
Bir dönemin unutulmaz çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulundu. Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan ünlü isim, bu anlamlı yolculuk sırasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı umreye gitti ve tesettürlü pozlarını paylaştı. Ersubaşı'nın pozlarına gelen yorumlardan bir tanesi ise oyuncuyu kızdırdı.
Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu.
Bu süreçte açıklamalar yapan ve eski eşiyle davalık olan Ersubaşı şunları söylemişti:
"Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Beni tehdit etti. 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Çocuklarımı aldı."
Uzun süredir gözlerden uzak olan isim son olarak ise umreye gitti. Umreden paylaşım yapan ve tesettürlü halini sosyal medyada yayınlayan oyuncuya hem olumlu hem olumsuz yorumlar vardı.