Sihirli Annem dizisi ekranlara dönüyor iki oyuncu belli oldu bakın kimler
Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı dijital platformunda Sihirli Annem dizisi yeniden yayınlanacak. Sihirli Annem'in iki yeni oyuncusu belli oldu.
Medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni yılda başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformda Sihirli Annem yeniden ekranlara gelecek. Dizinin çalışmaları için hazırlıklar sürüyor.
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Süreç Film imzalı diziyi Başak Soysal yönetecek. Gamze Özer'in yazdığı dizi 10'ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek.
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TV100'ün haberine göre; Dizide Nevra Serezli'nin Dudu rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın Perihan karakterini ise Lale Başar oynayacak.
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Nergis Kumbasar: 25 Mayıs 1963'te Ankara'da dünyaya geldi. 55 yaşındaki Nergis Kumbasar şu sıralar sunuculuğunu üstlendiği Nergis Zamanı programıyla izleyici karşısına çıkıyor. Aslen Rizeli bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar, profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur.
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