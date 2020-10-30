Sihirli Annem dizisi ekranlara dönüyor iki oyuncu belli oldu bakın kimler

Nergis Kumbasar: 25 Mayıs 1963'te Ankara'da dünyaya geldi. 55 yaşındaki Nergis Kumbasar şu sıralar sunuculuğunu üstlendiği Nergis Zamanı programıyla izleyici karşısına çıkıyor. Aslen Rizeli bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar, profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur.