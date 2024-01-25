Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! Canlı yayında ortalık fena karıştı
Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına Sihirbaz Özgür Bey damga vurdu. Çapkınlık yaparken karısına yakalanan Özgür Bey'in ortağı, asistanı ve başka kadınlarla konuşmaları ifşa oldu. Son olarak Sihirbaz Özgür'ün ortağım dediği Candan Hanım'a eşiyle aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı.
Gündüz kuşağının sevilen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına çapkınlık yaparken karısına yakalanan Sihirbaz Özgür Bey'in anlatıkları damga vurdu.
Eşiyle barışmak istediğini dile getiren Özgür Bey'in ortağı, asistanı ve başka kadınlarla konuşmaları ortaya çıktı.
Sihirbaz Özgür'ün 'Jonglör Alev'le mesajları canlı yayında ekrana yansıtıldı.
Kendini savunmak için peş peşe savunmalar yapan Özgür'ün mesajlaştığı 'Alev' için, "Ben ona şapkadan tavşan çıkarmayı öğretmiştim. O da bana alev öğretecekti" demesi hem tepki çekti hem de güldürdü.