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Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! Canlı yayında ortalık fena karıştı

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Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! Canlı yayında ortalık fena karıştı

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına Sihirbaz Özgür Bey damga vurdu. Çapkınlık yaparken karısına yakalanan Özgür Bey'in ortağı, asistanı ve başka kadınlarla konuşmaları ifşa oldu. Son olarak Sihirbaz Özgür'ün ortağım dediği Candan Hanım'a eşiyle aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı.

Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! Canlı yayında ortalık fena karıştı

Gündüz kuşağının sevilen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına çapkınlık yaparken karısına yakalanan Sihirbaz Özgür Bey'in anlatıkları damga vurdu.

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Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! Canlı yayında ortalık fena karıştı

Eşiyle barışmak istediğini dile getiren Özgür Bey'in ortağı, asistanı ve başka kadınlarla konuşmaları ortaya çıktı.

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Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! Canlı yayında ortalık fena karıştı

Sihirbaz Özgür'ün 'Jonglör Alev'le mesajları canlı yayında ekrana yansıtıldı.

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Sihirbaz Özgür eşi ve ortağına aynı yüzüğü almış! Canlı yayında ortalık fena karıştı

Kendini savunmak için peş peşe savunmalar yapan Özgür'ün mesajlaştığı 'Alev' için, "Ben ona şapkadan tavşan çıkarmayı öğretmiştim. O da bana alev öğretecekti" demesi hem tepki çekti hem de güldürdü.

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