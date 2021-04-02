Sihir yaptı denen Yufkacı Muammer'in itirafları Esra Erol'u şaşkına çevirdi: Sadece onunla...
Esra Erol'da Hamide Duman isimli iki eltinin kocalarını terk edip yufkacı Muammer Ay'a kaçması ülkenin gündemine oturmuştu. İddiaların odağındaki Yufkacı Muammer ilk kez konuştu.
Esra Erol'un programında yaşanan yufkacı Muammer olayı Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturdu. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçmıştı.
Olayın hedefi olan 'Yufkacı Muammer' ortaya çıktı. İki eltinin kaçtığı yufkacı sonunda her şeyi anlattı.
Olayın ardından son programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yufkacı Muammer konuştu....
Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi.