Signal'in kurucusu Brian Acton'un olay WhatsApp itirafı! 'Yerini alamaz' diyor
WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcılar BIP, Signal gibi uygulamalara yöneldi. WhatsApp geçmişi olan Signal'in kurucularından Brian Acton'un son açıklaması dikkat çekti.
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.
WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Signal'i kuran isim Brian Acton ise oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.
2014 yılında rekor fiyata WhatsApp’ı Facebook’a satan uygulamanın kurucusu Brian Acton, 2017 yılında Zuckerber yönetimi ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etmişti.
'Facebook’u silin' kampanyası
İlerleyen aylarda Signal'ı kuran Acton Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından ‘delete Facebook’ (Facebook’u silin) kampanyasına destek vermişti.