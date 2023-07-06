Sığınma evine yerleşen eşine gözyaşlarıyla seslendi! 3 çocuğunu bırakıp evi terk etti, nedeni ise şoke etti!
ADANA'da 3 çocuk annesi kadının ölen babasının emekli maaşını almak için kocasından boşanmak istediğini söyleyerek evi terk ettiği iddia edildi. 3 çocuğuyla kalan Serkan Tanrısever, gözyaşları içinde eşine seslenerek eve geri dönmesini istedi.
Sebze meyve satarak geçimini sağlayan Serkan (41) ve ev hanımı Gamze (31) Tanrısever çifti 14 yıl önce kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocukları dünyaya geldi. Çift merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde mutlu bir evlilik sürerken, 4 sene önce Gamze Tanrısever'in babası Yusuf Bozan (67) hayatını kaybetti.
Bozan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Gamze Tanrısever'in yakınları, iddiaya göre 'Kocandan boşan, babanın emekli maaşını al' diye baskı yaptı. Genç kadın aklına yatan bu fikir nedeniyle eşinden boşanmak istedi.
Ancak Serkan Tanrısever böyle bir durumun dolandırıcılık olduğunu söyleyip eşinden boşanmak istemedi. Gamze Tanrısever sürekli bu fikri eşine sunup boşanma isteğini yineledi.
2 Temmuz Pazar günü ise Gamze Tanrısever, eşini ve 3 çocuğunu arkada bırakarak Şakirpaşa Karakolu'na gitti. Burada polise şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini söyleyen genç kadın, kadın sığınma evine yerleştirildi.