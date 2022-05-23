Sığındığı evde on günde aşk yaşayan Ukraynalı mülteci ilk kez konuştu!

Onun için bütün düzenini değiştirdi!

Mayıs ayının başında eve gelen Sofiia ile çiftin arası başta çok iyiydi. Fakat daha sonra Lorna, çiftin birbiriyle yakınlaşmaya başladığını iddia edince kavgalar da arttı. En sonunda yaşanan büyük bir kavga sonunda Sofiia, evden gitmeye karar verdiğini söyledi ve Tony de “O yoksa ben de gidiyorum” diyerek 10 yıllık ilişkisini ve bütün düzenini değiştirdi.