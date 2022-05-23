Sığındığı evde on günde aşk yaşayan Ukraynalı mülteci ilk kez konuştu!
Rusya'nın Ukraynayı işgal etmesinin ardından ülkesinden kaçan ve ingiltereye sığınan Sofiia'ya evlerini açtı. Evin babası Lorna Garnett'in 10 günlük partneriyle kaçması İngiliz kamuoyunda gündem oldu. Olayın ardından Ukraynalı Sofiia açıklama yaptı.
Berlin’den sonra İngiliz hükümetinin programı aracılığıyla İngiltere’ye gelen 22 yaşındaki Sofiia’ya kapılarını 29 yaşındaki Tony ile Lorna Garnett açtı. Lviv’den kaçan Sofiia’yı İngiliz hükümetinin Facebook üzerinden kurduğu yardımlaşma gruplarından bulan Tony, 10 yıldır birlikte olduğu partneri Lorna’yı da ikna ederek genç kadın için belgeleri hazırladı.
Onun için bütün düzenini değiştirdi!
Mayıs ayının başında eve gelen Sofiia ile çiftin arası başta çok iyiydi. Fakat daha sonra Lorna, çiftin birbiriyle yakınlaşmaya başladığını iddia edince kavgalar da arttı. En sonunda yaşanan büyük bir kavga sonunda Sofiia, evden gitmeye karar verdiğini söyledi ve Tony de “O yoksa ben de gidiyorum” diyerek 10 yıllık ilişkisini ve bütün düzenini değiştirdi.
Sofiia’nın eve geldiğinden beri Tony’e “göz koyduğunu” iddia eden Lorna, çiftin arkasından konuştuğunu ve farklı dillerde iletişim kurarak ev içinde sürekli birbirlerine dokunduklarını da öne sürdü.
“Bizi birbirimize itti"
Bu iddialara sessiz kalan 22 yaşındaki Ukraynalı mülteci sonunda patladı ve İngiliz medyasına konuştu. Sofiia, “Ben yuva yıkmadım. O iki yüzlü bir kadındı ve bizden sürekli şüphelenmesi bizi birbirimize itti” dedi. Bu iddialar hakkında “Saçmalık” yorumunu yapan ve Mayıs ayının ortasında taşındıktan 10 gün sonra yeni sevgilisiyle Bradford’daki evden ayrılan Sofiia, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.