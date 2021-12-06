Sigaraya zam geldi iddiası 6 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021
Sigara fiyatlarına çok kallavi zam geldi iddiası... Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş iddiayı yalanladı. İşte sosyal medyada yayılan zamlı sifara tarifesi...
Sigaraya 6 Aralık'tan (bugün) itibaren zam geldi mi? Royal Tobacco geçen hafta sigara fiyatlarına 2 liralık zam yapmıştı. Sosyal medyada son yayılan fiyat listesi tarifesine göre Philip Morissa marka Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara 5 TL zam geldi. İşte yeni zamlı sigara fiyatları...
Sigaraya 5 TL zam geldi iddiası: Philip Morissa'nın ürettiği ve en çok tüketilen sigara markalarına 5 lira zam geldi. Zam resmen açıklanmasa da bayilerin müşterilerine 'sigara kalmadı' diyerek satışı durdurduğu iddia ediliyor.
Zam gelmedi: Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından "Sigaraya zam gelmedi arkadaşlar paylaşılan liste doğru liste değildir. Zam geçişi olduğunda paylaşacağım..." notunu paylaştı.
İşte sosyal medyada dolayan tarifeye göre zamlı sigara fiyatları...
Marlboro Edge'nin fiyatı 17 liradan 22 TL’ye çıktı.
Marlboro Touch'un fiyatı 18 liradan 23 liraya çıktı.
Marlboro'nun fiyatı 24 TL oldu.