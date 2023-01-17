Sigaraya art arda indirim geldi! İşte yeni güncel sigara fiyatları
2023 yılında özel tüketim vergisi ve maliyet zamları ile birlikte sigara fiyatlarına 4 TL zam yapıldı. Sigara kullanan vatandaşlar zam haberlerini yakından takip ederken bugün yüzleri güldürecek bir haberle güne başladı. 4 TL'lik zammın ardından sigara fiyatlarına indirim yapıldı. İşte güncel sigara fiyatları…
Geçtiğimiz hafta sigara fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşın dikkatinde yer alırken konu hakkındaki tartışmalarda devam ediyor. Sigara kullanan milyonlarca vatandaş 4 TL'lik zamları eleştirirken JTI isimli sigara grubundan gelen indirim haberiyle bir nebze de olsa yüzleri güldü.
4 TL olarak yapılan zamların 1 TL'sini geri JTI grubu için açıklamalar da Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Bu kapsamda yapılan zam ve indirim haberleri ile birlikte sigara fiyatları da yeniden güncellendi. İşte güncel sigara fiyatları…
Sigara indirimleri
Birçok farklı sigara markası bulunurken geçtiğimiz gün JTI grubuna 1 TL indirim yapıldı duyuruldu. BAT ve Philip Morris, İndirimi bekleyen milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ederken sevindiren açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi.
Pek çok sigara markasına 1 TL indirim geldiğini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran Dündar, 4 TL olarak belirlenen zamların 3 TL'ye düşürüldüğünü ifade etti. Dündar tarafından yapılan paylaşım kapsamında sigara grubunda bulunan ürünlere 1 TL indirim yapıldı belirtildi.