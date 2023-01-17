Sigaraya art arda indirim geldi! İşte yeni güncel sigara fiyatları

4 TL olarak yapılan zamların 1 TL'sini geri JTI grubu için açıklamalar da Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Bu kapsamda yapılan zam ve indirim haberleri ile birlikte sigara fiyatları da yeniden güncellendi. İşte güncel sigara fiyatları…