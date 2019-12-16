Sigara zammı 2020 yeni fiyatları yayıldı 5 Ocak sigara zammı doğru mu?

2020 yılına girmeye az bir zaman kala zam haberleri de gelmeye başladI. Sosyal medyada yayılan zam haberlerinden biri de sigara zammı ile ilgili. İddialara göre 2020 yılında sigara fiyatlarına zam yapılacak, hatta 5 Ocak 2020'den sonra geçerli olacak yeni zamlı sigara fiyatları da yayıldı. Peki bu iddialar doğru mu sigaraya yeni yılda okkalı bir zam daha mı geliyor?