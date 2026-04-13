Sigara yasağı kökten değişiyor, tarih de belli! Dikkat hapis bile yatabilirsiniz
Tütünle mücadelede yepyeni bir dönem başlıyor. Köklü değişim için belirlenen tarih 2040 oldu. Sigara satışından açık alanda sigara içimine kadar düzenleme var.
Hükûmet tarafından Avrupa Birliği’nin ‘2040’ta tütünsüz nesil’ hedefiyle uyumlu hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı’nca desteklenen 41 maddelik yasa teklifi taslağının yakında TBMM’ye sunulması bekleniyor.
TARİHİ DEĞİŞİM 2040’TA
Tütün tüketim alışkanlığında tarihi değişim ise 2040 yılında yaşanacak. 1 Ocak 2040 itibarıyla tütün ürünlerinin tamamen yasaklanması hedefleniyor. Hazırlanan teklifte yeme-içme sektörünü etkileyen kısıtlamalar da bulunuyor.
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ YAPILMAYACAK
Buna göre kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmeyecek. Aynı zamanda işletmelerin sadece yüzde 10’u ile sınırlı özel içme alanları oluşturulacak ve bu alanlarda garson görevlendirilmesi yapılmayacak.
KİMLİK DOĞRULAMASI YAPILACAK
Sigara satışında kayıt dışılığı ve çocukların erişimini engellemek için nakit ödeme de kaldırılacak. Satışlar yalnızca kimlik/yaş doğrulaması yapan elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirilecek.
5 MİLYON TL’YE KADAR PARA CEZASI
Bu sebeple 1 Ocak 2040’tan itibaren tüm tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve tüketimi tamamen yasaklanacak. Bu tarihten sonra tütün ticareti yapmaya devam edenleri ise 1 milyon ile 5 milyon TL arasında değişen ağır adli para cezaları bekliyor.
HAPİS CEZASI GELECEK
Yasa teklifi sadece yasakları değil, caydırıcı yaptırımları da beraberinde getiriyor. Çocuklara tütün ürünü satanlara 1 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, yasak alanlarda sigara içen vatandaşlara 5 bin TL idari para cezası kesilecek. Kurallara uymayan işletmeler ise 50 bin TL’den başlayan cezaların yanı sıra kademeli kapatma cezalarıyla karşı karşıya kalacak.