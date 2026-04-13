Sigara yasağı kökten değişiyor, tarih de belli! Dikkat hapis bile yatabilirsiniz

5 MİLYON TL’YE KADAR PARA CEZASI

Bu sebeple 1 Ocak 2040’tan itibaren tüm tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve tüketimi tamamen yasaklanacak. Bu tarihten sonra tütün ticareti yapmaya devam edenleri ise 1 milyon ile 5 milyon TL arasında değişen ağır adli para cezaları bekliyor.

HAPİS CEZASI GELECEK

Yasa teklifi sadece yasakları değil, caydırıcı yaptırımları da beraberinde getiriyor. Çocuklara tütün ürünü satanlara 1 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, yasak alanlarda sigara içen vatandaşlara 5 bin TL idari para cezası kesilecek. Kurallara uymayan işletmeler ise 50 bin TL’den başlayan cezaların yanı sıra kademeli kapatma cezalarıyla karşı karşıya kalacak.