Sigara fiyatları zam mı geldi 2022 güncel 1 Temmuz zamlı sigara fiyatları listesi
Sigara tiryakilerine kötü haberi Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş verdi. Aybaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre yarından itibaren sigara fiyatlarına 2 TL'lik zam gelecek. Peki hangi fiyat ne kadar olacak? İşte zamlı sigara fiyatları listesi...
Son günlerde sosyal medyada, sigaraya zam gelecek tarzında ortaya atılan iddialara Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son noktayı koydu.
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Özgür Aybaş yaptığı paylaşımla JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik zam geleceğini duyurdu. Yapılan bu paylaşımın ardından birçok kişi sigara fiyatlarını sorgulamaya başladı.
İşte 1 Temmuz zamlı sigara fiyatları listesi
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Camel Yellow 100
Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü
48 TL
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Winston Slender
28 TL
411