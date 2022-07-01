Sigara fiyatları zam mı geldi 2022 güncel 1 Temmuz zamlı sigara fiyatları listesi

Özgür Aybaş yaptığı paylaşımla JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik zam geleceğini duyurdu. Yapılan bu paylaşımın ardından birçok kişi sigara fiyatlarını sorgulamaya başladı.

İşte 1 Temmuz zamlı sigara fiyatları listesi