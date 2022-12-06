Şifreli konuşup fuhuş yaptırdıkları kadınların çetelesini tuttular! İşte kadınların kazandıkları paralar
BURSA’da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin şifreli konuşmalarını polis ortaya çıkardı. Çetenin fuhuş yaptırdıkları yabancı uyruklu her kadının çetelesini tutup kazandıkları paraları deftere tek tek işledikleri görüldü...
Bursa merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çetenin kadınlar için kullandığı şifreler çözülürken, çete üyelerinin kadınlardan elde ettikleri geliri tek tek deftere giçirip kayıt altına aldıkları ortaya çıktı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte şebekenin Bursa başta olmak üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda örgütün telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti. Üç ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar da ele geçirildi.