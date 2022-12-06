Şifreli konuşup fuhuş yaptırdıkları kadınların çetelesini tuttular! İşte kadınların kazandıkları paralar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte şebekenin Bursa başta olmak üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği belirlendi.