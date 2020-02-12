Sıfır otomobilde Şubat ayı indirimleri araba sahibi yapıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri açıkladı. Bu yıl Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.53 artarak 22.016 adet oldu. 2020 yılının ikinci ayının başlaması ile elde ettiği performansı korumak isteyen markalar, tüketicilere özel hazırladıkları kampanyaları bir bir duyurmaya başladı.