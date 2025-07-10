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Sıfır otomobil satışlarında rekor kıran markalar

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Sıfır otomobil satışlarında rekor kıran markalar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Toplam 118 bin 611 adet otomobilin satıldığı ayda, liderlik Volkswagen’e geçerken elektrikli araçların pazar payı tarihte ilk kez yüzde 27’ye ulaştı.

Sıfır otomobil satışlarında rekor kıran markalar - Resim: 1

Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 6 ayında ise toplamda 84 bin 956 adede ulaştı. En çok satan elektrikli otomobillerin başında Tesla Model Y gelirken, yerli üretici Togg T10X ikinci sırada yer aldı. Çinli BYD markası ise farklı modelleriyle listede üç sırada birden yer alarak pazardaki etkisini artırdı.

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Sıfır otomobil satışlarında rekor kıran markalar - Resim: 2

Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller:

Opel Frontera:

 700 adet

KGM Torres EVX:

 730 adet

MINI Countryman:

 740 adet

Kia EV3:

 771 adet

27
Sıfır otomobil satışlarında rekor kıran markalar - Resim: 3

BYD Atto 3:

 875 adet

BYD Seal U EV:

 886 adet

BYD Seal EV:

 897 adet

37
Sıfır otomobil satışlarında rekor kıran markalar - Resim: 4

Citroën E-C3 Aircross:

 936 adet

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