Sıfır otomobil satışlarında rekor kıran markalar

Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 6 ayında ise toplamda 84 bin 956 adede ulaştı. En çok satan elektrikli otomobillerin başında Tesla Model Y gelirken, yerli üretici Togg T10X ikinci sırada yer aldı. Çinli BYD markası ise farklı modelleriyle listede üç sırada birden yer alarak pazardaki etkisini artırdı.