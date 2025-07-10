Sıfır otomobil satışlarında rekor kıran markalar
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Toplam 118 bin 611 adet otomobilin satıldığı ayda, liderlik Volkswagen’e geçerken elektrikli araçların pazar payı tarihte ilk kez yüzde 27’ye ulaştı.
Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 6 ayında ise toplamda 84 bin 956 adede ulaştı. En çok satan elektrikli otomobillerin başında Tesla Model Y gelirken, yerli üretici Togg T10X ikinci sırada yer aldı. Çinli BYD markası ise farklı modelleriyle listede üç sırada birden yer alarak pazardaki etkisini artırdı.
Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller:
Opel Frontera:
700 adet
KGM Torres EVX:
730 adet
MINI Countryman:
740 adet
Kia EV3:
771 adet
BYD Atto 3:
875 adet
BYD Seal U EV:
886 adet
BYD Seal EV:
897 adet
Citroën E-C3 Aircross:
936 adet