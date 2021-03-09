Sıfır otomobil kampanyaları coştu! Araç alacaklar dikkat 85 bin TL indirim fırsatı

Yeni Şafak'ın haberine göre; CITROEN Mart ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën'in C5 Aircross SUV modeli, 303 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 150 bin TL’ye özel 30 ay yüzde 0.99 faiz veya 120 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. C3 modelinde ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ve 145 bin 500TL’den başlayan fiyatlar yer alıyor.