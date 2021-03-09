Sıfır otomobil kampanyaları coştu! Araç alacaklar dikkat 85 bin TL indirim fırsatı
Sıfır otomobil sektöründe 'damping' sezonu başladı. Sıfır araç markaları beklenen Mart ayı satış kampanyalarını duyurdu. Bazı markalar sıfır araç için vade ve sıfır faizli taşıt kredisi desteğinin yanı sıra 85 bin TL indirime gitti. İşte, Ford, Hyundai, Toyota, Renault, Fiat kampanyaları...
Otomobil markaları 2021 yılı mart ayı sıfır araç kampanyalarını bir bir açıklamaya başladı. Sıfır araç tedarikinde ortaya çıkan sorunun aşılmasıyla satış rakamları da artarken mart ayında markalar kimi sıfır araç modelleri için sıfır faiz ve özel vade seçenekleri sunuyor. İşte mart ayına ilişkin sıfır otomobil tarafında kampanya açıklayan markalar...
Yeni Şafak'ın haberine göre; CITROEN Mart ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën'in C5 Aircross SUV modeli, 303 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 150 bin TL’ye özel 30 ay yüzde 0.99 faiz veya 120 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. C3 modelinde ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ve 145 bin 500TL’den başlayan fiyatlar yer alıyor.
Yüzde 0 faiz imkanı
Berlingo Van’a 155 bin 500 TL’ye ve 60 bin TL için 15 ay yüzde 0 faiz, Jumper modeline ise 100 bin TL için 30 ay yüzde 0.99 faiz veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 0 faiz yer alıyor.
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre şirket, Mart ayında Egea Ailesi'ni, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi ile satışa sunuyor.