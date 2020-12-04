Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Güncel kampanyalar belli oldu
Sıfır otomobil almak isteyenler en uygun şartlarda kampanya oluşturan markalara yönelmeye başladı.
Otomobil markaları yılın son kampanyasını yaptı. Bazıları sıfır faiz avantajını sunarken bazıları da vadeyi uzatıp faizi düşük tutmaya çalıştı.
İşte kampanyalar...
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Audi Q2
100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
Audi A3 Sedan
100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
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BMW 3 serisi
300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
BMW 2 Gran Coupe
250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz
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Citroen
120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajı
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