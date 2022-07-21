Sıfır makyajla tatil pozu verdi! Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkarttı
Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan, oyunculuğu ile adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Şu sıralar sevgilisiyle tatilin tadını çıkaran güzel oyuncu fotoğraf paylaştı, kendine attığı başlık ise çok konuşuldu. Mor mayosuyla genç kızlara taş çıkartan Yeşilçay'ın son pozuna takipçilerinden beğeni yağmuru yağdı...
Özcan Deniz'le başrolü paylaştığı Asmalı Konak dizisiyle adını milyonlara duyuran, sonrasında rol aldığı nice projelerle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başarıyor. Sıfır makyajlı pozuyla genç kızlara taş çıkartan Yeşilçay'ın pozunu takipçileri beğeni yağmuruna tuttu...
Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Tatil sezonunu açan Nurgül Yeşilçay'ın mor mayosu ile paylaştığı kareler sosyal medyayı salladı. Sıfır makyaj hali ile doğal güzelliğini konuşturan Nurgül Yeşilçay'ın "Makyajsız halimle dikkat çekerken" yazdığı esprili paylaşımına övgüler yağdı
Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.
Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor.