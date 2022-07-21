Sıfır makyajla tatil pozu verdi! Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkarttı

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Tatil sezonunu açan Nurgül Yeşilçay'ın mor mayosu ile paylaştığı kareler sosyal medyayı salladı. Sıfır makyaj hali ile doğal güzelliğini konuşturan Nurgül Yeşilçay'ın "Makyajsız halimle dikkat çekerken" yazdığı esprili paylaşımına övgüler yağdı