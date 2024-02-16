Sıfır kilometre aldığı arabada montaj hatası çıktı! Vidalı bütün parçalar hatalı!
Eskişehirli Mertcan Gülhan, 985 bin TL ödeyerek sıfır kilometre aldığı aracında, vidalı bütün parçalarda montaj hatası olduğundan 100 bin TL değer kaybı oluştu. Daha da bozulmasın diye otomobili kullanamayan Gülhan, Opel markasından yeni araç ya da değer kaybını talep ederken, firmanın bu isteği reddetmesi üzerine adli işlem başlattı.
Eskişehir’de yaşayan Mertcan Gülhan, İstanbul’a giderek Opel Corsa GS model 2024 model bir hatchback araç aldı. Aracını showroomdan 985 bin TL ödeme yaparak satın alan Gülhan, Eskişehir’e geldiğinde kaportadaki çiziklerden dolayı Opel yetkili servisine, daha sonra da Experix Kurumsal Oto Ekspertiz’e gitti.
Burada aracı inceleyen uzmanlar, vidalı bütün parçalarda montaj hatası olduğunu tespit edildiğini aktardı. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, yapılan detaylı incelmelerde ise aracın kapı, bagaj kısmı ve stop farı kısımlarında çizgi hatları ile montaj hatasından dolayı uyuşmazlık olduğunu araç sahibi Mertcan Gülhan’a bildirdi. Aracında mevcut sorunların sök-tak yapılarak giderilebileceğini söyleyen Temizyürek, otomobilde 100 bin TL’ye yakın bir değer kaybının oluşacağının altını çizdi.
Çıkan hata ve sorunlardan dolayı şaşkına dönen talihsiz araç sahibi, Opel Türkiye’yle iletişime geçerek araç değişimi veya sorunların giderilip değer kaybını talep etti. Yetkililerden, hataları kabul etmesine rağmen aracı değiştirme veya değer kaybı ödenme işlemlerinin yapılmayacağını duyan Mertcan Gülhan ikinci bir şok daha geçirdi. Birikim yaparak aldığı aracın hatalı çıkması nedeniyle Opel Türkiye ve gerekli yerlere adli işlem başlatan Gülhan, bu süreçte aracın daha çok bozulmaması için garajda sakladığını belirtti. Birikim yaparak aldığı araca adli işlemden dolayı bayiden aldığı aracı kullanamayan vatandaş, mağduriyetinin giderilmesi isterken, araç alacak olanlara ise eksper yaptırmayı önerdi.
“İşlem yapılarak sorunların giderileceğini belirttiler”
Aldığı sıfır kilometre araç hatalı çıkan Mertcan Gülhan, “Opel Corsa GS paket donanımlı bir araç aldık İstanbul’dan, Nev Otomotiv’den. Bu aracı ocak ayının 20’sinde teslim aldık. Araçtaki bazı çiziklerden dolayı Eskişehir'deki yetkili servisinde inceleme talep ettik. Opel Türkiye de buna istinaden aracı aldığımızdan sonraki hafta içerisinde bir araçta inceleme yaptı. Bu incelemede, aracın 4 kapısı ve bagaj kapısıyla alakalı fabrikasyon hatalarının olduğunu ve bunlarla alakalı işlem yapılması gerektiğini belirttiler. Bununla alakalı da araçta sonradan 3 tane daha eksper yaptırdık bu bilgi verildikten sonra bize. Bu 3 eksperde de aynı şekilde aracın fabrikasyon kapılarında, bagaj kapağında hatalar olduğunu ve bununla alakalı bu kapılarda ve bagaj kapağında gerekirse sök-tak işlem yapılması gerektiğini söylediler. Opel Türkiye’yle biz iletişime geçtikten sonra fabrikasyon hataların yetkili serviste söktük yapılarak ya da işlem yapılarak giderileceğini belirttiler ben de sıfır araçta hiçbir işlem yapılmasını istemediğimi belirttim. Buna istinaden sadece bu şekilde yardımcı olabileceğini söylediler” dedi.