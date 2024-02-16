Sıfır kilometre aldığı arabada montaj hatası çıktı! Vidalı bütün parçalar hatalı!

“İşlem yapılarak sorunların giderileceğini belirttiler”

Aldığı sıfır kilometre araç hatalı çıkan Mertcan Gülhan, “Opel Corsa GS paket donanımlı bir araç aldık İstanbul’dan, Nev Otomotiv’den. Bu aracı ocak ayının 20’sinde teslim aldık. Araçtaki bazı çiziklerden dolayı Eskişehir'deki yetkili servisinde inceleme talep ettik. Opel Türkiye de buna istinaden aracı aldığımızdan sonraki hafta içerisinde bir araçta inceleme yaptı. Bu incelemede, aracın 4 kapısı ve bagaj kapısıyla alakalı fabrikasyon hatalarının olduğunu ve bunlarla alakalı işlem yapılması gerektiğini belirttiler. Bununla alakalı da araçta sonradan 3 tane daha eksper yaptırdık bu bilgi verildikten sonra bize. Bu 3 eksperde de aynı şekilde aracın fabrikasyon kapılarında, bagaj kapağında hatalar olduğunu ve bununla alakalı bu kapılarda ve bagaj kapağında gerekirse sök-tak işlem yapılması gerektiğini söylediler. Opel Türkiye’yle biz iletişime geçtikten sonra fabrikasyon hataların yetkili serviste söktük yapılarak ya da işlem yapılarak giderileceğini belirttiler ben de sıfır araçta hiçbir işlem yapılmasını istemediğimi belirttim. Buna istinaden sadece bu şekilde yardımcı olabileceğini söylediler” dedi.