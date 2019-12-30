Sıfır cip aldı 5 aydır hayatı zindan oldu tiksindim artık bu araçtan

Paramla rezil oldum

Aracı aldıktan bir gün sonra arıza lambasının yandığını belirten Akdoğan, "Aracın 2 bin devrini geçmediğini ve bakacaklarını söylediler. Daha sonra ‘yazılım atıldı’ deyip aracı bana verdiler. Aracı aldım, yolda ilerlerken yine aynı arızayı verdi. Sürekli aynı sorunlarla uğraştım. Araç, bir hafta serviste kaldı. ‘Sorun çözüldü, artık bir şey olmaz, yazılım attık’ dediler. Aracı aldım, yine yolda kaldım. Bu araçla 5 kez yolda kaldım, arabaya binmeye korkuyorum, tiksindim artık bu araçtan. Arkadaşlarım arasında da alay konusu oldum. Bir dünya para verdim, paramla rezil oldum. Bir yere giderken, sürekli korkarak gidiyorum, çok rezillik yaşadım. 2011 model bir aracım vardı, o aracımı mumla arıyorum. Heves ettik, böyle bir araba aldık, keşke almasaydık. Çok mağdurum” diye konuştu.