Sıfır Bir'in Cio'su Çukur'da İşte ilk fotoğraf

Sıfır Bir'in Cio'su Çukur'da İşte ilk fotoğraf

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 6 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. 'Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da' dizisinin Cio'su Cihangir Ceyhan kadroya dahil oldu.

Sıfır Bir'in Cio'su Çukur'da İşte ilk fotoğraf - Sayfa 1

Show TV'nin fenomen dizisinin sezon finaline son dört bölüm kala nefeslerin tutulduğu 'Çukur'a yeni bir isim geliyor. "Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da" adlı yapımda canlandırdığı Cio karakteriyle ciddi bir kitleye ulaşan Cihangir Ceyhan, fenomen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

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Sıfır Bir'in Cio'su Çukur'da İşte ilk fotoğraf - Sayfa 2

Hem oyuncunun hem de 'Çukur' hayranlarının uzun zamandır dizinin dünyasında görmek istedikleri Ceyhan, geçtiğimiz günlerde ilk sahnesini çekti.

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Sıfır Bir'in Cio'su Çukur'da İşte ilk fotoğraf - Sayfa 3

Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan son bölümünde "Azer Kurtuluş pek yakında" duvar yazısıyla sinyallerini verdiği Azer karakterine hayat veriyor. 

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Sıfır Bir'in Cio'su Çukur'da İşte ilk fotoğraf - Sayfa 4

Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli),Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalı erkekleriyle olan sahneleri şimdiden büyük merakla bekleniyor.

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