Sıfır Bir'in Cio'su Çukur'da İşte ilk fotoğraf

Show TV'nin fenomen dizisinin sezon finaline son dört bölüm kala nefeslerin tutulduğu 'Çukur'a yeni bir isim geliyor. "Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da" adlı yapımda canlandırdığı Cio karakteriyle ciddi bir kitleye ulaşan Cihangir Ceyhan, fenomen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.