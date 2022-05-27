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Sıfır Bir oyuncusu tutuklandı! Adana'da namus için sokak ortasında dehşet saçtı

Sıfır Bir oyuncusu tutuklandı! Adana'da namus için sokak ortasında dehşet saçtı

"Sıfır Bir" dizisinin oyuncusu Mahmut Çağlar Adana'da sokak ortasında dehşeti yaşattı.

Sıfır Bir oyuncusu tutuklandı! Adana'da namus için sokak ortasında dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta meydana geldi. 

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Sıfır Bir oyuncusu tutuklandı! Adana'da namus için sokak ortasında dehşet saçtı

İddiaya göre, bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K. ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı. 

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Sıfır Bir oyuncusu tutuklandı! Adana'da namus için sokak ortasında dehşet saçtı

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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Sıfır Bir oyuncusu tutuklandı! Adana'da namus için sokak ortasında dehşet saçtı

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kadın ve erkeği Mahmut Ç. (22) isimli bir şahsın vurduğunu belirledi.

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