Sıfır Bir oyuncusu tutuklandı! Adana'da namus için sokak ortasında dehşet saçtı
"Sıfır Bir" dizisinin oyuncusu Mahmut Çağlar Adana'da sokak ortasında dehşeti yaşattı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta meydana geldi.
110
İddiaya göre, bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K. ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı.
210
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
310
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kadın ve erkeği Mahmut Ç. (22) isimli bir şahsın vurduğunu belirledi.
410