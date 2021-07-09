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Sıfır Bir Adana oyuncusuna hapis şoku! Tuvalete dökerken yakayı ele verdiler

Sıfır Bir Adana oyuncusuna hapis şoku! Tuvalete dökerken yakayı ele verdiler

ADANA’da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Sıfır Bir Adana oyuncusuna hapis şoku! Tuvalete dökerken yakayı ele verdiler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Temmuz’da operasyon düzenledi.

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Sıfır Bir Adana oyuncusuna hapis şoku! Tuvalete dökerken yakayı ele verdiler

Merkez Seyhan ilçesindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan Cengizhan Y., Bulut M., Serkan A. (45) ile Hüseyin Ö. (41) gözaltına alındı.

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Sıfır Bir Adana oyuncusuna hapis şoku! Tuvalete dökerken yakayı ele verdiler

Polisin geldiğini görünce 75 gram bonzaiyi tuvalete dökmeye çalışan Bulut M., ekiplerce etkisiz hale getirildi.

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Sıfır Bir Adana oyuncusuna hapis şoku! Tuvalete dökerken yakayı ele verdiler

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 470 gram bonzai, 728 uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

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