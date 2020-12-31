Sıfır araçlar piyasaya girdi fiyatlar düştü! İkinci el araç almanın tam zamanı
İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyleyen galericiler yaz aylarında fiyatların tekrar yükselebileceğini ifade etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi. Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.
Yüzde 10'luk düşüş var: İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 bin TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.
"Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor"
İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı." diye konuştu.
Varol, "Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.