Şifa niyetine tüketiliyordu! Mucize besin için 'ölüm' uyarısı yapıldı

Balın çok çeşitli hastalığa iyi geldiği ve vücut direncini artırdığı söylenir. Ancak her besin kaynağında olduğu gibi onunda tüketilirken dikkat edilmesi gereken husuları vardır. Bu doğrultuda deli balı üzerine uyarılarda bulunan uzmanlar, “Deli balın 1 çay kaşığından fazla yenilmesi zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olabilir” dedi. Peki ne kadarı ne yeterli? İşte deli bal ile ilgili bilinmesi gereken her şey;



