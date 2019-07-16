Şifa niyetine tüketiliyordu! Mucize besin için 'ölüm' uyarısı yapıldı
Özellikle soğuk kaynaklı hastalıkların antitoksini olarak bilinen, arıların ‘orman gülü’ adlı bitkinin nektarından ürettikleri "deli bal" konusunda uzmanlar çok çarpıcı uyarılarda bulundu. İşte deli balı ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde..
Balın çok çeşitli hastalığa iyi geldiği ve vücut direncini artırdığı söylenir. Ancak her besin kaynağında olduğu gibi onunda tüketilirken dikkat edilmesi gereken husuları vardır. Bu doğrultuda deli balı üzerine uyarılarda bulunan uzmanlar, “Deli balın 1 çay kaşığından fazla yenilmesi zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olabilir” dedi. Peki ne kadarı ne yeterli? İşte deli bal ile ilgili bilinmesi gereken her şey;
‘Bal tutulması’ sebep oluyor
Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yetişen gösterişi ve güzelliği ile herkesi mest eden orman gülü çiçeklerinden arıların elde ettiği bal halk arasında ‘bal tutulması’ denilen olaya sebep oluyor.
''Ölüme bile yol açabilir''
Çoğu insan bunu her derde deva şifalı bitki olarak kullanıyor. Ancak Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu önemli bir uyarıda bulundu: “1 çay kaşığından fazla tüketilirse zehirlenmeye hatta ölüme bile yol açabilir!”
Prof. Dr. Ali Kutlu, şöyle konuştu: “Deli bal, ülkemizde genelde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 1800 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda yetişen çiçeklerden elde edilir. Yaz aylarında açar ve orman gülü olarak bilinen (Komar-Rhododendron çiçekleri) bitkinin çiçeklerinin arılarca kullanılmasıyla elde edilen bir baldır. Halk arasında deli bal olarak adlandırılır. Bu bal kendine has boğazda yanma hissi oluşturacak acılığa sahiptir.