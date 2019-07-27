Side Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların üzerine çarşı yaptılar!

Türkiye'de kitlesel turizmin ilk başladığı bölge olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Manavgat'ın Side bölgesinde bulunan tarihi yapıların üzerine kurulan çarşı tepki çekti.Karşılıklı çok sayıda dükkanın yer aldığı çarşının görüntüsüyle antik kente yakışmadığını söyleyen yerli turistler, çarşıda satılan ürünlerin de yöreyle ilgisi bulunmadığına dikkat çekiyor.