Side Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların üzerine çarşı yaptılar!
ANTALYA Manavgat Side Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların üzerine kurulan çarşı, çirkin görüntüsüyle görenlerin büyük tepkisini çekiyor.
Türkiye'de kitlesel turizmin ilk başladığı bölge olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Manavgat'ın Side bölgesinde bulunan tarihi yapıların üzerine kurulan çarşı tepki çekti.Karşılıklı çok sayıda dükkanın yer aldığı çarşının görüntüsüyle antik kente yakışmadığını söyleyen yerli turistler, çarşıda satılan ürünlerin de yöreyle ilgisi bulunmadığına dikkat çekiyor.
Üzeri camla kapatıldı ama...
Üzeri camla kapatılarak korumaya alınan tarihi kalıntıların ise çarşının çirkin görüntüsü arasında kaybolması ise dikkat çeken diğer bir görüntü. Çarşının durumu, turizm sektörünün arkeolojik kalıntıları ne kadar pervasız kullandığını kanıtlar nitelikte.
Turistleri hayal kırıklığına uğratıyor
Çok sayıda tezgah, dükkan ve mağazadan sokağa taşan hediyelik eşya, süs eşyaları, takılar, parfüm şişeleri ve kıyafetler antik kenti görmek için gelen turistleri hayal kırıklığına uğratıyor.
Her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor
Lidyalılardan Perslere, Büyük İskender'den Helen krallıklarına ve Romalılara kadar pek çok uygarlığın gelip geçtiği antik kenti her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.