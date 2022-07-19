Şiddetli yağışlar Ordu ilini vurdu: 242 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi
ORDU gece boyu etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel ve taşkın riski yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, heyelan riski bulunan evdeki 2 kişi tahliye edildi. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 5 ilçede 242 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldiği belirtildi.
ORDU gece başlayan, gün içinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, çalışan tarafından kurtarıldı. Bir üreticiye ait yaklaşık 50 tavuk ise telef oldu.
İlçedeki Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda demirli 2 balıkçı teknesi battı, yağış sebebiyle dere yataklarından gelen odun parçaları barınağa doldu.
Yalıköy Deresi üzerindeki demir köprü zarar görürken bazı elektrik direklerinin de yıkıldığı görüldü.
Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu, gazetecilere, yağış nedeniyle barınağın ciddi hasar gördüğünü belirterek, iki amatör balıkçı teknesinin battığını söyledi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da bölgede hasara uğrayan yerlerde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.