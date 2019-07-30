Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Metin Yıldız Gözde Kayra yayına bağlanınca bakın ne yaptı
BKM oyuncusu Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gözde Kayra'ya şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve asıl şiddeti kendisinin gördüğünü söylemişti. Cengiz Semercioğlu'nun TV100 ekranlarında yayınlanan Sabah Sohbeti programına katılan Yıldız, sevgilisi Kayra, canlı yayına bağlanınca yayını terk etmek istedi.
Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen Metin Yıldız'ın ikinci defa kadına şiddet haberleri üzerine BKM oyuncusu Yıldız, iddiaları yalanlamış, hatta asıl şiddeti kendisinin gördüğünü söylemişti. İddiaları yalanlayan Metin Yıldız, TV100 ekranlarında yayınlanan Cengiz Semercioğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Sabah Sohbetleri programına katıldı.
Sevgilisi Gözde Kayra'yı dövdüğü iddialarına açıklık getiren Metin Yıldız, canlı yayında şunları söyledi: "Asıl şiddete uğrayan kişi benim. Gözde Kayra, her şeyi beni çok sevdiğinden yapıyor. O bana saldırdı. Ben öylece durdum. Bütün vücudum tırnak izi dolu, boğazımı sıktı."
Metin Yıldız, Cengiz Semercioğlu'nun programında şiddet iddialarını yalanlarken canlı yayına Gözde Kayra bağlanınca ise çılgına döndü. Yıldız, canlı yayında karşılık konuşmanın doğru olmadığını arada ailelerin olduğunu söyleyerek yayını terk etmek istedi.
Metin Yıldız, Cengiz Semercioğlu'na Gözde Kayra'nın da söz hakkı olduğunu ancak tek başına programına konuk alabileceğini ve tüm soruları sorabileceğini söyledi.