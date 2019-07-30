Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Metin Yıldız Gözde Kayra yayına bağlanınca bakın ne yaptı

Sevgilisi Gözde Kayra'yı dövdüğü iddialarına açıklık getiren Metin Yıldız, canlı yayında şunları söyledi: "Asıl şiddete uğrayan kişi benim. Gözde Kayra, her şeyi beni çok sevdiğinden yapıyor. O bana saldırdı. Ben öylece durdum. Bütün vücudum tırnak izi dolu, boğazımı sıktı."