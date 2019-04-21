Şiddet gören sokak hayvanları için yürüdüler

Hayvanlara yapılan şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu," Son zamanlarda ülkemiz genelinde hayvanlara karşı yapılan şiddette herhangi bir ceza kanununun olmaması ve bu yapılan olayların sadece kabahatler kanununda değerlendirmesi ile ilgili vicdanlarımız el vermediğinden kaynaklı burada toplandık.