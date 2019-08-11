Şiddet gören eşeği sahiplendi, adına 'Elmas' dedi

6 Ağustos’ta Menderes’teki çiftliğe varan eşeğin çok zayıf ve şiddet gördüğü için dişlerinin dökülmüş olduğunu söyleyen Türe, "Eşeğimizin adını 'Elmas' koyduk. 2 yıl önce sokaktan sahiplendiğim eşek 'Rıfkı' ile birbirlerine arkadaşlık edecekler. Eşek Rıfkı da çiftliğe ilk geldiğinde böyleydi fakat şimdi tosun gibi oldu. Elmas günlerce, aylarca aç kalmış, geldiğinden beri doyurmaya çalışıyoruz. Sağlık durumu bir ay içinde toparlanır. O artık yaşamının geri kalanında mutlu bir şekilde bizimle bu çiftlikte yaşayacak" dedi.