Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian kendini havuza zor attı bikinili pozları olay
Gece sıcaktan bunalan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırdı!
Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, ilginçlikleriyle dünya basınının manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Önceki gece sıcaktan bunalan Kardashian, soluğu havuzda aldı. Kardashian'ın siyah bikinili pozları ise çok beğenildi.
Kanye West'le dalgalı ilişkisi ve ardından yaşadığı boşanma süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Kardashian bu sefer ise gece havuza girmesiyle gündem geldi.
Kardashian, ailesiyle çıktığı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı.
Önce denizin içinde poz veren Kim Kardashian, daha sonra kumsalda uzandığı kareleri yayınladı.