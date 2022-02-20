BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47

Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian kendini havuza zor attı bikinili pozları olay

Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian kendini havuza zor attı bikinili pozları olay

Gece sıcaktan bunalan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırdı!

Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian kendini havuza zor attı bikinili pozları olay

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, ilginçlikleriyle dünya basınının manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Önceki gece sıcaktan bunalan Kardashian, soluğu havuzda aldı. Kardashian'ın siyah bikinili pozları ise çok beğenildi.

17
Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian kendini havuza zor attı bikinili pozları olay

Kanye West'le dalgalı ilişkisi ve ardından yaşadığı boşanma süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Kardashian bu sefer ise gece havuza girmesiyle gündem geldi.

27
Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian kendini havuza zor attı bikinili pozları olay

Kardashian, ailesiyle çıktığı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı.

37
Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian kendini havuza zor attı bikinili pozları olay

Önce denizin içinde poz veren Kim Kardashian, daha sonra kumsalda uzandığı kareleri yayınladı. 

47