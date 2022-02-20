Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian kendini havuza zor attı bikinili pozları olay

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, ilginçlikleriyle dünya basınının manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Önceki gece sıcaktan bunalan Kardashian, soluğu havuzda aldı. Kardashian'ın siyah bikinili pozları ise çok beğenildi.