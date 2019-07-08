Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor

Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor

Van Gölü’ne kıyısı bulunan Bitlis'te yaz mevsimi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor. Sahildeki görüntüler ise Ege ve Akdeniz'i aratmıyor.

Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor - Sayfa 1

Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

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Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor - Sayfa 2

Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Ahlat ve Adilcevaz’ın Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. 

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Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor - Sayfa 3

3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis’tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor. 

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Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor - Sayfa 4

Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü’nün sahillerindeki yoğunluk, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. 

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