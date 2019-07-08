Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor
Van Gölü’ne kıyısı bulunan Bitlis'te yaz mevsimi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor. Sahildeki görüntüler ise Ege ve Akdeniz'i aratmıyor.
Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.
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Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Ahlat ve Adilcevaz’ın Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.
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3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis’tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor.
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Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü’nün sahillerindeki yoğunluk, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.
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