Sıcaktan bunalan boz ayı ailesinin havuz keyfi! Sudan çıkmak bilmedi böyle poz verdi
Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Antalya’da, yüksek nem ve sıcak havadan bunalan boz ayılar, Doğal Yaşam Parkı'nda kendileri için hazırlanan doğal su havuzlarında serinliyor. Anne, baba ve 5 kardeşten oluşan 7 bireylik ayı ailesi, havuzda bol bol suyla oynadı, kendisini görüntüleyen gazetecilere adeta pozlar verdi.
Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı Antalya’da yüzde 65 oranına varan nemden insanların yanı sıra hayvanlar da etkileniyor.
Kepezaltı bölgesinde 650 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda, 150 türde bin 500’ü geçkin hayvana ev sahipliği yapıyor.
Mayıs ayında bastıran sıcak hava ve bunaltıcı nem sonrası hayvanat bahçesi yönetimi de primat grubu ve suyu seven hayvanların hem sıcaklıklardan etkilenmemesi hem de kaybettikleri enerjiyi geri kazanabilmeleri için çeşitli serinleme metotları uyguluyor.
Doğal havuzda keyifli dakikalar
Hayvanat bahçesinde anne, baba, büyük abla ile ağabey ve 3’er yaşında 3 kardeşten oluşan 7 bireylik boz ayı ailesinin ise yaşadıkları alana kurulan havuzlarda suyla serinlemesi objektiflere yansıdı.