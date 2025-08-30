BIST 11.288
Sıcaklıklar yükseliyor! Meteoroloji'den o kentler için yağış uyarısı yapıldı...

Meteoroloji, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı Artıyor
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar Durumu

Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İşte bugün ve yarın beklenen hava sıcaklıkları...

