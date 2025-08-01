Sıcaklıklar düşüyor, rüzgar ve yağış geliyor!
Meteoroloji, 1 Ağustos Cuma günü için çok sayıda kentte sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı. Yağışların özellikle İç Anadolu ve Karadeniz’de etkili olması bekleniyor. İşte yağış beklenen iller...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri Burdur, Isparta, Hatay, Osmaniye çevreleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu. Hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İşte il il beklenen hava sıcaklıkları...